Названа дата «Тотального диктанта» в 2017 году

Международная образовательная акция «Тотальный диктант» в 2017 году состоится 8 апреля. Об этом было объявлено на ежегодной конференции организаторов и экспертов проекта в Новосибирском государственном университете.

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Ожидается, что в текущем году акция пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тыс. человек.

В данный момент общественный проект охватил 734 города в 69 странах и продолжает расти. На конференцию собралось около 200 организаторов и экспертов проекта из 91 города и 12 стран.

Кто станет нового «Тотального диктанта», пока неизвестно, имя писателя обещают объявить 1 марта. При этом текст диктанта уже написан, сейчас экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке. На каких площадках в Петербурге пройдет диктант, также будет рассказано ближе к дате написания.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Идея акции родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. За 13 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие.