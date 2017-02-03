В Петербурге 3 февраля днем ожидается небольшой снег и сильный ветер. Температура воздуха от одного до трех градусов мороза. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Местами небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться", - говорится в сообщении ведомства.

Восход солнца был в 09:08, закат будет в 17:18. После заката также будет облачно, осадков не обещают, ветер стихнет до 1 м/с.

Ранее главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов сообщил, что в ближайшие дни антициклон с Карского моря принесет в Северную столицу сильные морозы.