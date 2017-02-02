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Смольный назвал районы с лучшим новогодним оформлением

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Город Пушкин, Леонтьевская улица, 17
© Фото: комитет по благоустройству
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    Конкурс проводился по четырем группам районов, новогоднее убранство оценивалось в 12 номинациях.

    Комитет по благоустройству назвал районы с лучшим новогодним оформлением.  Наиболее ярким и оригинальным признано украшение Калининского, Фрунзенского, Московского, Центрального, Пушкинского и Курортного районов.

    "Районы в этом году представили немало интересных проектов – оригинальных, и вместе с тем – созданных в одном стиле, единой, бело-золотой, гамме. Комиссия оценивала, как новогоднее оформление смотрится в темное и светлое время суток, как подчеркивает красоту петербургских мостов, площадей, магистралей и скверов", - отметил председатель комитета Владимир Рублевский.

    Всего в новогодние праздники в Северной столице было установлено более 650 елей, а также более 800 фигур Дедов Морозов, снеговиков, салютов и фонтанов, украшены около 500 магистралей и площадей, а также почти 18 тыс. зданий.

    В праздничные наряды были одеты 2700 деревьев, петербуржцы украсили яркими гирляндами более 1000 балконов. Администрации районов, занявших призовые места, получили дипломы Городского штаба благоустройства.

    Конкурс проводился по четырем группам районов, новогоднее убранство оценивалось в 12 номинациях. Места в группах распределились следующим образом:

    Первая группа районов сложившейся застройки:

     

    1 место - Калининский и Фрунзенский районы

    2 место - не присуждать

    3 место - Красносельский и Приморский районы

    Вторая группа районов сложившейся застройки:

     

    1 место - Московский район

    2 место - не присуждать

    3 место - Кировский и Невский районы

    Исторический центр:

     

    1 место - Центральный район

    2 место - Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы

    3 место - не присуждать

    Пригородные районы:

     

    1 место - Пушкинский и Курортный районы

    2 место - Петродворцовый район

    3 место - Колпинский район

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