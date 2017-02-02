В метро Петербурга начал курсировать вагон-ветеран 1978 года. Он вышел на "синюю" ветку сегодня, 2 февраля, после масштабной реконструкции. Об этом сообщается на официальном сайте подземки.
Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"
"Около года специалисты метрополитена бережно и тщательно восстанавливали его, воссоздавая даже самые мелкие аутентичные элементы", - говорится в сообщении пресс-службы.
Головной вагон метрополитена модели 81-717 производства Мытищинского машиностроительного завода - первый вагон самой массовой серии подвижного состава за всю историю ленинградского-петербургского метро.
Его главная видимая пассажиру особенность – синий цвет пластика внутренней отделки. В рамках восстановительных удалось восстановить не только его исторический внешний вид, но и уникальные декоративные элементы – например, оригинальную табличку с указанием производителя вагона.