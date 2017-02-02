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На Украине возбудили уголовное дело по факту обстрела самолета Россией

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© Фото: РИА «Новости»

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Дело заведено по ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах).

Военная прокуратура Южного региона Украины возбудила уголовное дело по факту обстрела Россией транспортного самолета Ан-26 над Черным морем. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратура Украины.

Дело заведено по ч.2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство двух или более лиц при отягчающих обстоятельствах). Транспортный самолет ВМС Украины был обстрелян с используемой Россией буровой платформы, говорится в сообщении.

В прокуратуре утверждают, что на фюзеляже самолета при осмотре обнаружено круглые отверстия, которые могут свидетельствовать об обстреле из стрелкового оружия.

Вечером 1 февраля Украина объявила, что ее транспортный самолет был обстрелян над Черным морем с «захваченных РФ буровых вышек» во время тренировочного полета. Министр обороны Украины Степан Полторак продемонстрировал снимки фюзеляжа самолета с пулевыми отверстиями.

Российские военные назвали сообщения об обстреле Ан-26 «абсолютно ложными». Несмотря на это, Украина объявила, что передаст Международному уголовному суду доказательства обстрела своего транспортного самолета. Одну из пуль следователи намерены передать в суд.

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