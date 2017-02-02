Пиотровский о визите ФСБ в Эрмитаж: Мы живем в условиях, когда кругом жулики

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал визит ФСБ в музей. Силовики изымали документы во вторник, 31 января.

Оперативные мероприятия проходили совместно с районным отделом по Центральному району Петербурга и Службой по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом.

Предположительно, они были связаны с контрактом на строительство нового фондохранилища музея на Школьной улице. ФСБ пока что не выступила с официальным сообщением об обысках.

«Комментировать нечего. Есть текст на сайте Эрмитажа, где сказано: производились оперативно-разыскные действия. Никаких бумаг мы не имеем. Информировать о том, что их интересует, я не уполномочен. Когда будет заявление ФСБ, мы будем выступать с ответом или вместе с ними. Эрмитаж ведет очень много строек - почти все они успешные, что вызывает много раздражения. С ФСБ мы работаем постоянно», - заявил Пиотровский на пресс-конференции в офисе «Интерфакса».

Пиотровский также сообщил, что Эрмитаж довольно часто подает судебные иски к строительным фирмам, не выполнившим перед музеем своих обязательств.

«Мы в ФСБ чуть ли не грузовиками возим бумаги. Так что они следят за всеми нашими стройками. Мы живем в условиях, когда кругом жулики, 50% жуликов, в частности, в строительстве. Нужно всех их заставить работать до того, как они обанкротились», - отметил директор Эрмитажа. В качестве примера он привел Главный штаб Эрмитажа, который воссоздавался обанкротившейся компанией «Интарсия».

Контракт на строительство нового фондохранилища стоимостью 3,67 млрд рублей был заключен между Эрмитажем и московской компанией «Мехстройтранс». Компания получила аванс размером около 1 млрд рублей, однако она осуществляла работы со значительным отставанием от графика, а также не оплачивала исполненные работы субподрядчикам.

Проект нового фондохранилища был разработан бюро OMA голландского архитектора Рема Колхаса. Его планировали построить напротив реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в виде стеклянного куба. Общая площадь 14-ти этажного здания составляет 51,5 тыс. кв. метров.