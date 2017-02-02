В Петербурге резко похолодает до минус 15 градусов

В понедельник, 6 февраля, в Петербург придут морозы. На следующей неделе температура воздуха может опуститься до минус 15 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.



«Похолодание на следующей неделе должно быть. Перспективы для Питера -10...-15 градусов. Но снега нет, только всякая мелочь, антициклон «заколдовал» территорию Невской губы и города», - написал синоптик.



По его словам, антициклон идет с Карского моря. При это в комментариях к записям о похолодании Колесов уточняет, что морозы придут в Северную столицу ненадолго, после них в город на Неве вновь вернутся дожди.