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На Шкиперском протоке открыли новый снегоплавильный пункт

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© Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
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    Новый пункт позволит оперативно убирать снег с улиц Василеостровского и Петроградского районов.

    На Шкиперском протоке открыли новый снегоплавильный пункт. Его производительность - 7000 кубометров снега в сутки, это позволит оперативно утилизировать снег, собранный с территорий Василеостровского и части Петроградского районов. Это уже 11 по счету стационарный ССП, принадлежащий Водоканалу. 

    Новый ССП измельчает снег и отсеивает крупный мусор, растапливает снег в подземной камере глубиной семь метров, а также собирает плавающий мусор и песок. После этого отдельное управление насосами регулирует потоки воды. Все стоки со снегоплавильного пункта на Шкиперском протоке будут направлены на Центральную станцию аэрации, где пройдут полный цикл очистки. 

    Отличительная черта данного пункта состоит в том, что вода для топления снега подается на него из напорных трубопроводов Василеостровской канализационной насосной станции (ВОНС). Это позволяет сэкономить деньги на эксплуатацию нового ССП. 

    Водоканал занимается эксплуатацией снегоплавильных пунктов с 2012 года. Максимальный объем снега, который сегодня могут принять «снегоплавилки» 95,5 тыс. кубометров снега в сутки. Этого полностью хватает для утилизации снега в Петербурге. Для примера, в 2016 году среднесуточный объем снега составил 42 тыс. кубометров в сутки.

    На сегодняшний день ССП (снегоплавильные пункты) осуществляют прием и утилизацию снега по следующим адресам:

    1. Октябрьская наб., д. 2 (производительность – 7000 кубометров в сутки);

    2. Петергофское шоссе, д. 77 (7000 кубометров в сутки);

    3. Колпино, ул. Севастьянова, д. 20 (7000 кубометров в сутки);

    4. Рижский пр., д. 45 (7000 кубометров в сутки);

    5. пр. Стачек, д. 83 (3500 кубометров в сутки);

    6. Краснопутиловская ул., д. 69, лит. А (3500 кубометров в сутки);

    7. Волхонское шоссе, д. 123 (7000 кубометров в сутки);

    8. Рыбинская ул., д. 2 (5000 кубометров в сутки);

    9. Мебельная ул. (7000 кубометров в сутки);

    10. Кушелевская дор. (5000 кубометров в сутки).

    11. Шкиперский проток, участок 27 (7000 кубометров в сутки)

     

    СИСП (снегоприемные пункты) Водоканала расположены по следующим адресам:

    1. г. Кронштадт, ул. Адмирала Грейга, д. 1;

    2. г. Петергоф, Гостилицкое шоссе, д. 127, к. 2;

    3. наб. Обводного канала, д. 24, к. 5;

    4. ул. Ново-Никитинская, д. 6.

    5. Сестрорецк, ул. Транспортная, д.7,

    6. Зеленогорск, пр. Ленина, д.93.

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