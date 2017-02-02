В пяти районах Петербурге появилось 45 новых улиц. Губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление 31 января.



Безымянные подъезды получили собственные названия в Центральном, Кировском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.



Улица между площадью Александра Невского и Херсонской улицей теперь именуется Амбарной, проезд между Мойкой и каналом Грибоедова – Царицынским, между Фонтанкой и Загородным проспектом – Банным переулком. Имя Ивана Зубкова (создателя блокадной железнодорожной трассы) присвоено улице, соединяющей Дорогу на Турухтанные острова и Кронштадтскую улицу.



Гудиловская, Паткановская и Якутская улицы, а также Антокольский и Ткацкий переулки появились в Невском районе. В Павловске Колхозной улице возвращено историческое наименование Пограничная Федоровская дорога, в Гуммолосарах Полевая улица переименована в Гумилевскую. Мост в Шушарах через реку Славянку получил название Муромский.



В постановлении городского правительства отмечается, что новые наименования приняты с учетом решений Санкт-Петербургской межведомственной по наименованиям - топонимической комиссии.