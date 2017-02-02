В пяти районах Петербурге появилось 45 новых улиц. Губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление 31 января.
Безымянные подъезды получили собственные названия в Центральном, Кировском, Невском, Приморском и Пушкинском районах.
Улица между площадью Александра Невского и Херсонской улицей теперь именуется Амбарной, проезд между Мойкой и каналом Грибоедова – Царицынским, между Фонтанкой и Загородным проспектом – Банным переулком. Имя Ивана Зубкова (создателя блокадной железнодорожной трассы) присвоено улице, соединяющей Дорогу на Турухтанные острова и Кронштадтскую улицу.
Гудиловская, Паткановская и Якутская улицы, а также Антокольский и Ткацкий переулки появились в Невском районе. В Павловске Колхозной улице возвращено историческое наименование Пограничная Федоровская дорога, в Гуммолосарах Полевая улица переименована в Гумилевскую. Мост в Шушарах через реку Славянку получил название Муромский.
В постановлении городского правительства отмечается, что новые наименования приняты с учетом решений Санкт-Петербургской межведомственной по наименованиям - топонимической комиссии.
В пяти районах Петербурге появилось 45 новых улиц
© Фото: pesochinsky.livejournal.com
Губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление.
В пяти районах Петербурге появилось 45 новых улиц. Губернатор Георгий Полтавченко подписал соответствующее постановление 31 января.
Все новости рубрики
- Параметры выбора подгузников для взрослыхПодгузники для взрослых – это специальное гигиеническое средство, которое упрощает уход за пожилыми людьми и больными, большую часть времени проводящими в постели. Также аксессуары помогают людям, страдающим недержанием, сохранять активность.
- «Метрострой» начинает прокладывать тоннель до станции «Горный институт»Будут проложены два перегонных тоннеля диаметром 5,63 метров общей протяженностью 5,5 км.
- Сайт "Зенит-арены" перестал работать после начала регистрации на мотошоуВ Смольном заявили, что ожидали такой наплыв желающих на шоу "Первый посетитель".
- Белоруссия подала в суд на Россию из-за поставок нефтиЛукашенко сообщил, что Россия пинает международные договоры «и в хвост, и в гриву».
- За зиму температура в Петербурге 50 раз скакала из плюса в минусДля борьбы с гололедицей израсходовали уже около 24 тыс. тонн песко-соляной смеси.
- 03 февраля 2017, 17:52
- На катке "Новой Голландии" можно необычно признаться в любви 14 февраляС 11 утра до нуля часов подготовлена специальная программа в честь Дня всех влюбленных.
- 03 февраля 2017, 14:00
- В Петербурге пройдет митинг против вмешательства РПЦ в жизнь обществаАкция приурочена к годовщине принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства.
|
следующая
- Парламент Петербурга решил ужесточить борьбу с незаконными уличными торговцамиЗаконопроект даст право штрафовать торговцев Государственной инспекции по недвижимости.
- РПЦ призывает отказаться от преследования родителей за "умеренное наказание" детейРечь идет об отказе и от административной, и от уголовной ответственности в отношении родителей.
- Скоростную трассу из Москвы в Петербург рискуют не построить к ЧМ-2018Проблемными оказались сразу несколько участков платной дороги М-11.
- В Петербурге пройдет митинг против вмешательства РПЦ в жизнь обществаАкция приурочена к годовщине принятия советским правительством Декрета об отделении церкви от государства.
- Военный конфликт в Сирии: прогнозы на 2017 годВ данный момент эксперты называют военно-политическую ситуацию в Сирии стабильной.
- В Петербурге весь год будут бесплатно читать лекции о революцииВсе лекции основаны на архивных документах и воспоминаниях современников.
- За зиму температура в Петербурге 50 раз скакала из плюса в минусДля борьбы с гололедицей израсходовали уже около 24 тыс. тонн песко-соляной смеси.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
Топ-5 необычных театров Петербурга
Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.
Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге
Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.
Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга
Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.
Как это сделанонаписать письмо
Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу
Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».
Проверено на себе
"Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus
Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".