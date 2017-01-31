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Суд перевел топ-менеджера "Метростроя" на домашний арест

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© Фото: e-pepper.ru

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Теперь ему также разрешены ежедневные прогулками по два часа.

Горсуд Петербурга перевел помощника первого замдиректора "Метростроя" Николая Казнина на домашний арест. Апелляционная жалоба была рассмотрена сегодня, 31 января.

Казнин был задержан вечером 31 октября 2016 года в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями. В его доме вчера утром провела обыски Служба экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В зону ответственности Казнина, в том числе, входят вопросы по вывозу грунтов со стройплощадок компании. Как подозревает следствие, часть отходов везли на нелегальные полигоны, а классы опасности искусственно завышали.

При этом деньги из бюджета выделялись на вывоз грунта на официальные полигоны и в соответствии с указанным классом опасности. Куйбышевский районный суд 1 ноября 2016 года арестовал Николая Казнина на два месяца.

Сегодня Госуд рассматривал жалобу адвокатов Казнина на продление ему меры пресечения. Высшая инстанция вняла доводам защиты и смягчила меру пресечения - до 2 апреля 2017 года Казнин будет под домашним арестом, ему также разрешены ежедневные прогулками по два часа.

На этом дела в отношении чиновников "Метростроя" не заканчиваются - в августе 2016 года в офисе компании и дома у директора Вадима Александрова и его сына Николая также прошли обыски. До этого компанию "Метрострой", нового генподрядчика "Зенит-арены", проверяли в марте 2016 года и в мае 2016 года.

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