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ДТС незаконно прикрывалась ЧМ-2018 при заключении контрактов на ремонт дорог

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© Фото: realarmy.org

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К такому выводу пришел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, поддержавший решение УФАС.

Дирекция транспортного строительства Смольного незаконно прикрывалась чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году, при заключении контрактов на ремонт дорог. К такому выводу пришел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

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Иск ДТС к УФАС был рассмотрен 30 января, суд принял сторону антимонопольной службы, которая еще в октябре прошлого года нашла нарушения в действиях дирекции.

Дирекция заключила четыре контракта на ремонт дорог без проведения торгов. Речь идет о ремонте Софийской улицы – контракт за 400 млн рублей был заключен с «ВАД», о ремонте Литейного – с «А-проект» за 80 млн, обновлении Лиговского – контракт получил «Орион плюс» за 180 млн рублей, и на ремонт нескольких улиц в Кировском районе.

Заключить эти контракты без проведения конкурсных процедур представителей ДТС, по их словам, вынудили чрезвычайные обстоятельства. Закупки у единственного поставщика действительно могут осуществляться в силу обстоятельств непреодолимой силы – таковыми являются «аварии и иные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера».

В числе таких обстоятельств ДТС был назван предстоящий ЧМ-2018. В УФАС усомнились, что близость мундиаля может как-то повлиять на столь спешные решения дирекции. Арбитражный суд рассмотрел пока одно дело, которое касается «Орион плюс». Оставшиеся три контракта рассмотрят на заседаниях, назначенных на 7 и 9 февраля.

 

 

 

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