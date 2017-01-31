Пиотровский назвал передачу Исаакия РПЦ "провинциализацией Петербурга"

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви "провинциализацией Петербурга".

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"Происходит дикая провинциализация города Санкт-Петербурга. Все эти истории абсолютно оттуда же: и с Европейским университетом, и с Исаакиевским собором, и со многими другими вещами", - цитирует "Интерфакс" Пиотровского.

Он рассказал на сегодняшней пресс-конференции, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил готовность к диалогу по поводу Исаакиевского собора.

"Я написал письмо не в патриархию, а патриарху. Он сказал, что готов со мной поговорить. Вы не узнаете ответа", - сказал Пиотровский, имея в виду, что диалог будет вестись вне публичной сферы.

Передача Исаакиевского собора должна состояться до 1 марта 2019 года, следует из распоряжения комитета имущественных отношений. Собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. Формально Исаакий останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию "упадут" на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

В начале декабря 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Это было связано со множественными нарушениями, выявленными весной того же года. Часть из них была устранена, но у Рособрнадзора оставались претензии по 32 нарушениям. Лицензию университету все-таки восстановили 13 декабря.