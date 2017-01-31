Фонтан на Петроградской набережной устранен. Течь дал пожарный гидрант, его ремонтирует аварийная бригада Водоканала. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Холодная вода забила из-под земли сегодня около 13:20, дефект обнаружен на трубе диаметром 600 мм. Спустя 20 минут вытекание воды остановили.

На водоснабжении в окрестных домах ситуация никак не отразилась. Из-за коммунальной аварии временно ограничено движение транспорта по одной полосе от Сампсониевского моста в сторону Петроградской набережной.