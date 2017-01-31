Дунайский путепровод отремонтируют за 74 млн рублей до конца 2017 года - через ж/д пути Витебского направления. Об этом сообщается на официальном сайте Смольного.

Конкурс для поиска подрядчика планируют запустить в первом квартале текущего года. Площадь ремонта составит более 20 тыс. кв. метров.

Будет заменен асфальт проезжей части, деформационные швы, восстановлен защитный слой бетона фасадных железобетонных карнизных блоков, а также нанесена дорожная разметка.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в 2017 году также планирует провести ремонт трех транспортных тоннелей (тоннель на Канонерский остров, тоннель на площади Победы, тоннель у Ново-Каменного моста) и четырех мостов (мост Красного Курсанта через реку Ждановка, Мало-Крестовский мост через реку Крестовка, Иоанновский мост через Кронверкский пролив, Ушаковский мост).

Часть Дунайского путепровода, требующая ремонта, была построена в 2004 году - восемь полос от Пулковского шоссе до Купчинской улицы. С 2014 года ведется строительство транспортной развязки Дунайского проспекта с Пулковским шоссе, ее планируют завершить к лету 2017 года.