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РПЦ будет продвигать себя в социальных сетях с помощью блогеров

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© Фото: patriarchia.ru

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Таким образом церковь планирует снизить «некую напряженность и негативное отношение».

Русская православная церковь (РПЦ) будет продвигать себя в социальных сетях с помощью известных блогеров. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на руководителя управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, протоиерей Дмитрий Рощин.

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«Мы планируем увеличивать свое присутствие в социальных сетях. Думаю, что также для всех епархий, а желательно и для всех храмов будет через какое-то время обязательным наличие сайта. Также работа будет проводиться с интернет-сообществом, известными блогерами, чтобы показать им церковь такой, какой мы ее видим, и снизить с их стороны некую напряженность и негативное отношение к нам, основанное на незнании того, что происходит в церкви на самом деле», - заявил он.

По мнению Рощина, РПЦ необходимо научиться подавать информацию о себе в привлекательной форме, а для этого нужны хорошие спикеры. «У нас есть замечательные священники, прекрасные богословы и ученые, которые замечательно могут говорить», - добавил протоиерей.

Дмитрий Рощин пояснил, что Синодальный отдел уже запустил работу с популярными блогерами, известными критическим отношением к священнослужителям - их собирают, а затем отвозят в детский дом или, например, в монастырь, чтобы показать работу священнослужителей изнутри.

Протоиерей отметил, что церковь больше не может игнорировать «кибер-войны, которые приобретают все большую популярность». По его словам, у представителей РПЦ будет приветствоваться размещение в интернете текстов проповедей и ведение дискуссий по острым вопросам. Кроме того, отметил Рощин, обсуждается вопрос продвижения в соцсетях конкретных священнослужителей, обладающих определенным авторитетом.

При этом священнослужитель утверждает, что на данный момент официальных «рекомендаций и циркуляров сверху» по поводу продвижения в интернете, нет. Однако представители церкви уже начинают обсуждать работу в соцсетях с экспертным сообществом.

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