В Петербурге 31 января днем ожидается мокрый снег и сильный ветер. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная погода. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, слабый гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Восход солнца будет в 09:15, закат - в 17:10. После заката также будет облачно, немного похолодает, осадков не ожидается, ветер стихнет до 3 м/с.