Жителю Сочи установили коронки на зубы с портретами Путина и Трампа

Жителю Сочи установили коронки на зубы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на главврача одной из клиник, стоматолога Лева Левченко.

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По его словам, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в стоматологической печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть. Разрешил врачу похвастаться работой, он сказал, что на сайте повесит», - пояснил мужчина.

Стоматолог уверяет, что рисунок будет держаться вечно, если его специально не сводить. Каждая коронка обошлась Денису, чья фамилия не называется, в тысячу евро.

Фото: Лев Левченко / life.ru