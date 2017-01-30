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Жителю Сочи установили коронки на зубы с портретами Путина и Трампа

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© Фото: Лев Левченко / life.ru

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Каждая коронка обошлась Денису, чья фамилия не называется, в тысячу евро.

Жителю Сочи установили коронки на зубы с портретами Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на главврача одной из клиник, стоматолога Лева Левченко.

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По его словам, сначала художник сделал зарисовку портретов на керамике. После этого на нее нанесли стоматологическую глазурь, которой покрывают коронки. Затем заготовку запекли в стоматологической печи.

«Зачем заказал рисунок? Просто уважаю их и все. Санкции когда смягчат, в моем бизнесе и других полегче должно быть. Разрешил врачу похвастаться работой, он сказал, что на сайте повесит», - пояснил мужчина.

Стоматолог уверяет, что рисунок будет держаться вечно, если его специально не сводить. Каждая коронка обошлась Денису, чья фамилия не называется, в тысячу евро.

Фото: Лев Левченко / life.ru

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