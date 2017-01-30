Картина дня: страсти вокруг Исаакиевского собора и «Зенит-арена»

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стала «Зенит-арена». Председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов рассказал, что первые матчи на новом стадионе планируют провести в апреле.

По словам Белова, 2 июля на стадионе также состоится финал Кубка конфедераций, матчи которого будут проходить в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Белов также заявил, что у «Зенит-арены» не будет фан-зоны. Часть Конюшенной площади, где размещалась фан-зона на время чемпионата мира по хоккею в 2016 году, хорошо себя зарекомендовала, однако площадка до сих пор не согласована, в том числе и с МВД.

Ближе к вечеру «Фонтанка.ру» уточнила, что первые три официальных матча на «Зенит-арене» пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. По данным издания, именно эти даты уже согласованы с Министерством спорта РФ. «Зенит» сразится с «Уралом», «Тереком» и «Краснодаром».

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стали страсти вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Директор ГМП «Исаакиевский собор» Николай Буров рассказал, что при передаче Исаакия РПЦ без работы останутся 160 музейщиков. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Мой район» (16:20), «Деловой Петербург» (16:25) и «Закс.ру» (17:00).

«Мне очень жаль, потому что это специалисты, которые воспитывались этим музеем и работали на него многие годы, а кое-кто и десятилетия», - сказал Буров, добавив, что сам музей после передачи собора РПЦ потеряет свое имя, а его устав придется полностью изменить.

Буров предположил, что Смольный в ближайшее время передаст церкви и другие памятники. «Я думаю, что Спас буквально следующий, у меня есть такое предчувствие. Не знаю про Петропавловский собор, но это тоже было бы неверным, как мне кажется», - отметил Буров.

В субботу, 28 января, митинг против передачи собора церкви собрал на Марсовом поле более 2000 человек. Сразу после митинга в интернете начался сбор подписей за отставку Полтавченко. Одновременно с этим депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил провести крестный ход в поддержку передачи Исаакия церкви.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Деловой Петербург», «АиФ - Петербург» и «Фонтанка.ру».