Смольный: Стоимость "Зенит-арены" составляет 41,7 млрд рублей

Сметная стоимость "Зенит-арены" составляет 41,7 млрд рублей. Об этом сообщается "Интерфакс" со ссылкой на петербургский комитет по строительству.

Собеседник агентства отметил, что в эту сумму входят также два новых контракта на 952 млн рублей и 2,07 млрд рублей. Кроме того, учитываются затраты на благоустройство прилегающей территории и зоны контроля доступа, в том числе затраты на безопасность.

В комитете добавили, что средства на адаптацию стадиона к ЧМ-2018 заложены в бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и составляют почти 2 млрд рублей, в том числе на 2017 год - 1,1 млрд рублей.

Глава комитета по строительству Сергей Морозов подчеркнул, что итоговая смета будет посчитана после завершения всех работ.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Сегодня, 30 января, стало известно, что первые три официальных матча на "Зенит-арене" пройдут 21 апреля, 5 и 17 мая 2017 года. "Зенит" сразится с "Уралом", "Тереком" и "Краснодаром". Даты уже согласованы с Министерством спорта РФ.

Генподрядчик строительства, компания "Метрострой", уже официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" - 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.