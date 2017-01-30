За 30 лет в Петербурге планируют построить 49 новых станций метро. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на концепцию развития транспортной системы города до 2048 года.

По данным издания, документ, ранее раскритикованный урбанистами и транспортниками, должны представить на суд широкой общественности уже в феврале.

До 2048 года в Северной столице, по версии ОАО "НИИ автомобильного транспорта", должно появиться 49 новых станций метро и восемь депо. Долгосрочный проект состоит из трех этапов, на его реализацию потребуется сумма свыше 1 трлн рублей.

Первый этап должен закончиться в 2022 году. Он включает в себя строительство станций "Горный институт" и "Театральная", также планируется завершение "зеленой" ветки – "Зоопарк", "Улица Савушкина" и "Новокрестовская". Кроме этого, за первый этап власти намерены продолжить возведение Красносельско-Калининской ветки.

Сроки второго этапа – с 2023 до 2028 года. В Петербурге продолжится строительство Кировско-Выбогской линии, появятся станции "Проспект Маршала Жукова" и "Ульянка". Также запланировано строительство участка Красносельско-Калининской линии от станции "Обводный канал" до станции "Ручьи"

Третий этап начнется после 2028 года. Он предполагает продолжение четвертой линии метро - от станции "Горный институт" до станции "Лахта". Также в рамках проекта должны появится восемь новых депо.