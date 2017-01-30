В Петербурге из-за гриппа и ОРВИ закрыли на карантин 45 классов. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского Роспотребнадзора.

«В 45 классах 14 школ и в 16 группах 16 детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на семь дней образовательный процесс», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом, по данным эпидемиологов, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге сейчас находится на неэпидемическом уровне. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа A H3N2 (гонконг) и В.

Еще в начале прошлой недели на карантин были закрыты только две детсадовские группы в Красносельском районе. В Северной столице скончались от гриппа уже три человека.