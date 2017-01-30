Станцию метро "Садовая" открыли после проверки мешка с обувью. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта с 15:26 до 16:11 на вход и выход, поезда следовали мимо станции без остановки. Сейчас "Садовая" открыта.

При этом, по данным пресс-службы, вестибюли станций "Спасская" и "Сенная" работали в обычном режиме.