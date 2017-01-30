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В большинстве автобусов Петербурга введут оплату банковской картой

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© Фото: Instagram / @t_stadnikova

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СПб ГУП «Пассажиравтотранс» введет подобную услугу до конца 2017 года.

В большинстве автобусов Петербурга введут оплату банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

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На предприятии подчеркивают, что решили ввести подобную услугу до конца 2017 года на всей маршрутной сети, так как она стала очень востребована.

Согласно статистике «Пассажиравтотранса», в 2016 году 23 тыс. пассажиров оплатили проезд в автобусах именно банковскими картами.

Современный способ оплаты проезда стал доступен для петербуржцев и гостей города еще с 2015 года, однако он действует только на маршрутах № 39 и 39Э, соединяющих станцию метро «Московская» и Пулково.

Оплатить проезд можно, как проведя карту магнитной полосой через терминал или вставив ее в ридер, так и в одно касание, используя технологию Pay Pass и Pay Wave.

Предполагается, что до конца текущего года, такой услугой можно будет воспользоваться на всех 1900 автобусах СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

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