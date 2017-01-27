Уличные художники готовят трехметровую «Открытку памяти» в честь Дня снятия блокады. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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Граффисты расписывают открытку в рамках акции «Муза блокады», которая проходит сегодня около Дома радио на Малой Садовой улице, 2. Петербуржцы с 9 до 21 часа читают здесь стихи поэтессы Ольги Берггольц, которые помогали ленинградцам мужественно переживать суровые дни блокады.

Подняться на сцену и прочесть отрывок их произведений может любой желающий. Это уже сделали директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров, председатель комитета по молодежной политике Рената Абдулина и многие другие.

Впоследствии огромную открытку передадут в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Пользователи социальных сетей поддерживают акцию, фотографируясь на фоне большой конструкции с тегом #900дней.