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Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

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© Фото: Давид Френкель / novayagazeta.ru

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Законопроект о декриминализации семейных побоев одобрен в третьем и окончательном чтении.

Государственная дума РФ отменила уголовное наказание за побои в семье. Законопроект о декриминализации семейных побоев одобрен в третьем и окончательном чтении. Сегодня, 27 января, за документ проголосовали 380 депутатов, против - лишь трое.

«Получается следующая ситуация, что люди наказываются за обстоятельства, не имеющие отношения к правонарушению. Если мать-одиночка даст сыну затрещину, она становится уголовницей. А постороннего дядю накажут административно», - заявил во время обсуждения депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

Представитель партии напомнил, что ситуация с уголовной ответственностью за побои в семье привела в Европе к появлению «павликов морозовых». Исаев рассказал, что там суды лишают матерей и отцов родительских прав по заявлениям детей. Против законопроекта выступили ЛДПР и КПРФ.

Принятый законопроект переводит побои в отношении близких в категорию административных правонарушений. Авторы документа объясняют свою инициативу тем, что побои в семье были ошибочно оставлены в Уголовном кодексе, когда летом 2016 года был принят более общий закон о декриминализации побоев.

После одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом уголовное наказание сохранится только за побои из хулиганских побуждений или по мотивам ненависти или вражды. Соответствующая статья УК предполагает до двух лет лишения свободы.

Побои в семье, в свою очередь, будут наказываться по административной статье, которая предусматривает штраф от 5 до 30 тыс. рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если такое правонарушение совершено повторно в течение года, то наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде ареста на срок до трех месяцев.

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