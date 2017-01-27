Росстат хочет провести онлайн-перепись населения

Росстат рассматривают возможность проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет-портал госуслуг. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстата Александр Суринов.

По его словам, инициативу проведения переписи через интернет уже поддержало Минкомсвязи. «С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают», - рассказал Суринов.

Пока что проект проведения онлайн-переписи находится в стадии обсуждения. Глава Росстата подчеркнул, что примерно половина населения страны в любом случае будет переписана с использованием бумажных анкет.

«Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии», - добавил он.

Затраты на Всероссийскую перепись населения в 2020 году, заявил Суринов, составят более 50 млрд рублей. Минимальная зарплата переписчика, по словам главы Росстата, составит 16,2 тыс. рублей.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. В ходе предыдущей переписи, прошедшей в 2010 году, было опрошено около 142 миллионов человек.

Перепись населения должна проводиться не реже чем раз в десять лет. Последняя перепись проводилась в России в 2010 году. Тогда участвовать в переписи отказались более 1 млн человек; 3,5 млн не стали сообщать о своем образовании; 4 млн отказались указывать источник заработка; 4,6 млн не сказали, в какой сфере они работают.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» сообщал, что Росстат подготовил поправки, вводящие штрафы как за неучастие в переписи, так и за отказ предоставлять какие-либо сведения. В Росстате существование таких поправок опровергли.