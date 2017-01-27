  • 27 Январь 2017
USD 27.01.2017 59.6356 +0.4867
USD ММВБ 13:17 60.19800  
EUR 27.01.2017 64.0248 +0.5994
EUR ММВБ 13:17 64.2730  
Нефть($) 27.01.2017 56.33 0.35
Нефть(p) 27.01.2017 3359.27 +48.11

Росстат хочет провести онлайн-перепись населения

Автор:


© Фото: novostimira.net

Темы дня

Перепись населения должна проводиться раз в десять лет, следующая запланирована на 202 год.

Росстат рассматривают возможность проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет-портал госуслуг. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстата Александр Суринов.

По его словам, инициативу проведения переписи через интернет уже поддержало Минкомсвязи. «С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают», - рассказал Суринов.

Пока что проект проведения онлайн-переписи находится в стадии обсуждения. Глава Росстата подчеркнул, что примерно половина населения страны в любом случае будет переписана с использованием бумажных анкет.

«Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии», - добавил он.

Затраты на Всероссийскую перепись населения в 2020 году, заявил Суринов, составят более 50 млрд рублей. Минимальная зарплата переписчика, по словам главы Росстата, составит 16,2 тыс. рублей.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 октября 2020 года. В ходе предыдущей переписи, прошедшей в 2010 году, было опрошено около 142 миллионов человек.

Перепись населения должна проводиться не реже чем раз в десять лет. Последняя перепись проводилась в России в 2010 году. Тогда участвовать в переписи отказались более 1 млн человек; 3,5 млн не стали сообщать о своем образовании; 4 млн отказались указывать источник заработка; 4,6 млн не сказали, в какой сфере они работают.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» сообщал, что Росстат подготовил поправки, вводящие штрафы как за неучастие в переписи, так и за отказ предоставлять какие-либо сведения. В Росстате существование таких поправок опровергли.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

    Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    27.01.17
    Качественная сварка
    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm