В Петербурге 27 января днем ожидается мокрый снег и туман. Температура воздуха в течение суток около нуля градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег, морось, слабый туман. Ветер западных направлений 3-8 м/с. ", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет повышаться.

Восход солнца будет в 09:24, закат - в 16:59. После заката также будет облачно, осадков не ожидается, ветер стихнет до 1 м/с.