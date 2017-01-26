Петербуржцы смогут наблюдать Венеру «двойной видимости»

Россияне смогут наблюдать Венеру «двойной видимости» - планета будет хорошо видна вечером, ночью и утром 24-25 марта. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Вблизи нижнего соединения (когда Венера окажется точно между Солнцем и Землей), которое Венера пройдет 25 марта в 13:00, наступит редкий период «двойной видимости», планету можно будет наблюдать и вечером, и утром», - говорится в сообщении планетария.

Специалисты советуют наблюдать Венеру вечером 24 марта через полчаса после захода Солнца низко над северо-западным горизонтом и утром 25 марта низко над северо-восточным горизонтом за полчаса до восхода Солнца.

При наблюдении Венеры в телескоп, отмечают в планетарии, можно увидеть, как меняются фазы ее освещенности.

Венера - одна из самых ярких звезд. В конце марта она будет выглядеть как большой узкий серп, рога которого удлинятся из-за рассеяния света в плотной атмосфере планеты. После «двойной видимости» до конца ноября 2017 года Венеру можно будет увидеть только по утрам.