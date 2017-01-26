Часы Судного дня перевели на полминуты вперед из-за Трампа

Стрелки Часов Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, передвинуты на 30 секунд вперед. Теперь они показывают 23:57:30. Об этом сообщается на сайте журнала Bulletin of Atomic Scientists.

Решение было принято после заявления президента США Дональда Трампа по поводу использования и распространения ядерного оружия. Также на решение сдвинуть стрелки часов повлиял рост националистических настроений в мире и климатические изменения.

«Вероятность глобальной катастрофы очень высока, поэтому меры, необходимые для снижения рисков, должны быть приняты в ближайшее время. Лидеры государств должны действовать немедленно, чтобы спасти человечество от падения в пропасть. Если они этого не сделают, граждане должны сами принять меры», - говорится в сообщении.

Часы Судного дня - проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists. В предыдущий раз стрелки Часов Судного дня передвигали в 2015 году - сразу на две минуты вперед.

В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе к 00:00 (часу глобальной катастрофы) стрелки никогда не подходили.

За Часами Судного дня следят с 1947 года. В частности, поводом для начала «обратного отсчета» стали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 1945 года.

Первоначально Часы отражали только угрозу ядерной войны. С 2007 года также стали учитывать изменения климата и технологические достижения, которые потенциально могут привести к глобальной катастрофе.