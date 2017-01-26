На Софийской улице починили дефектную трубу с горячей водой

Лучшее в Петербурге
День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты
Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».
Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге
Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.
Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга
Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.
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Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу
Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».