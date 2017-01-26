На Софийской улице починили дефектную трубу с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети Петербурга".

Аварийная бригада закончила работы на десять часов раньше установленного срока. Ремонт около дома номер 55 был закончен к 18:05.

В данный момент идет процесс заполнения тепломагистраль водой. В ходе работ специалисты заменили 12 метров теплотрассы.

Коммунальная авария произошла сегодня утром, около 04:40, провыв произошел на трубе диаметром 500 метров.

Очевидцы ЧП пишут в социальных сетях, что на месте аварии провалился асфальт, несколько машин наполовину ушли под землю.