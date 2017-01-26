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Картина дня: «Зенит», Исаакиевский собор и мигранты

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© Фото: agfagraphics.com

Темы дня

Когда Бранислав Иванович перейдет из лондонского «Челси» в «Зенит», что ответил патриарх Кирилл на просьбу Пиотровского не отдавать Исаакий РПЦ, сколько мигрантов выдворили из Петербурга в 2016 году.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал возможный переход в «Зенит» защитника лондонского «Челси» Бранислава Ивановича. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Телеграф» (14:00), «Фонтанка.ру» (14:15) и «АиФ - Петербург» (15:20).

По информации Daily Mail, трансфер произойдет уже в ближайшие дни. Контракт с 32-летним игроком будет подписан на два с половиной сезона. При этом «Спорт-Экспресс» сообщает, что зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 млн евро в год. В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут.

Второй по значимости темой дня стала передача Исаакиевского собора Русской православной церкви. Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России (СМР) Михаил Пиотровский обратился с письмом к предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу с просьбой «временно отозвать» ходатайство о передаче в пользование Церкви Исаакиевского собора.

Пиотровский считает, что «мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества». По мнению директора Эрмитажа, отзыв ходатайства «позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение».

В петербургской епархии РПЦ, в свою очередь, раскритиковали призыв Пиотровского. Глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что Пиотровскому стоит озаботиться историческими традициями самого Эрмитажа и «не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Пелин также выразил сожаление, что «такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора». Представитель РПЦ назвал сохранение за собором музейного статуса «кощунством и продолжением традиции атеизма».

«Патриарху Кириллу доложено о письме господина Пиотровского. Предстоятель РПЦ открыт к диалогу по этому вопросу, в том числе и с уважаемым Михаилом Борисовичем, с которым он лично знаком и неоднократно встречался. Вызывает удивление первоначальная публичная форма этого обращения - как кажется, Михаил Пиотровский мог бы обратиться и напрямую к патриарху, минуя публичные каналы, с тем чтобы в доверительной обстановке обсудить все аспекты этого вопроса», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

Третьей популярной темой, по мнению «Монитора», стали мигранты. В 2016 году из Петербурга выдворили более 1500 мигрантов. Среди нарушителей миграционного законодательства, как и прежде, преобладают граждане Таджикистана и Узбекистана.

«Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана - 55% и 20% от общей численности соответственно. Также сроки пребывания в России нарушают граждане Украины, Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии», – отметили в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Агентство бизнес новостей» «Невские новости» и «Петербургский дневник».

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