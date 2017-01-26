Петербуржцев приглашают собирать ягель для северных оленей. Специалисты центра помощи диким животным «Велес» организуют выезд в лес 29 января в 10 утра.

«Мы продолжаем собирать ягель для создания дополнительного запаса мха в связи с прибытием в центр двух новых питомиц - северных олених Марфы и Василисы. Берите с собой строительные мешки для сбора, перчатки, желательно ещё верёвки и ножницы и обязательно - хорошее настроение!» - пишут организаторы.

Все желающие смогут отправиться с поисковой группой в лес, где мох растет в изобилии. За ягелем в рамках акции «Ягель-день» отправятся в поселок Рапполово. Команда, которая займется поисками еды для оленей, насчитывает порядка 17 человек.

Чтобы хорошо питаться, каждому оленю, обитающему в центре, в день требуется около 24 кг ягеля, но в зоомагазинах белый мох не продается. Сейчас в центре проживают три северных оленя.