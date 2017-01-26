Новая газета: По делу о госизмене арестованы еще два человека

В рамках уголовного дела в отношении главы одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, обвиненного в госизмене, арестованы еще два человека, в том числе один офицер ЦИБ. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

По информации RNS (издание также ссылается на неназванный источник), речь идет о Дмитрии Докучаеве, который работал старшим оперуполномоченным ЦИБ. Как утверждает RNS, Докучаева арестовали в декабре 2016 года. Имя второго задержанного не называется.

Кроме того, источники «Новой газеты» подтвердили данные сайта «Царьград», который ранее сообщил, что Сергея Михайлова задержали на заседании коллегии ФСБ и надели на него светонепроницаемый мешок. Сайт также утверждал, что Михайлов был связан с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».

«Царьград» пишет, что за «Шалтай-Болтаем» может стоять ЦРУ, а следовательно, и Михайлов мог сотрудничать с разведуправлением США. Во всяком случае, офицеру инкриминируется не должностное или коррупционное преступление, а именно государственная измена (ст. 275 УК РФ), предусматривающая до 20 лет лишения свободы.

О расследовании деятельности ЦИБ ФСБ 13 января сообщил «Коммерсантъ», 25 января газета сообщила об аресте Сергея Михайлова и сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова по делу о госимзене. В чем именно их обвиняют, неизвестно. В «Лаборатории Касперского» заявили, что уголовное дело против Стоянова относится к периоду до 2012 года, когда он еще не работал в компании.