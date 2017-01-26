  • 26 Январь 2017
USD 27.01.2017 59.6356 +0.4867
USD ММВБ 19:17 60.27910  
EUR 27.01.2017 64.0248 +0.5994
EUR ММВБ 19:17 64.4070  
Нефть($) 26.01.2017 56.61 +2.55
Нефть(p) 26.01.2017 3375.97 +178.38

Пожарные остановили распространение огня на Литовской улице

Автор:


© Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

Темы дня

Четыре человека госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Пожарные остановили распространение огня около ТЦ "Аквилон" на Литовской улице. В доме номер 10 горит скалодром Rock Town. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По предварительным данным, пожар в двухэтажном здании, размером в плане 30х40 метров, начался в 15:44 после замыкания. "Горит на первом и втором этажах на площади 1000 кв. метров", - отметили в МЧС.

В горящем здании обрушилась крыша площадью 800 кв. метров, были эвакуированы девять человек - четверо госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Из рядом стоящего ТЦ "Аквилон" также эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Сейчас продолжают тушение огня 24 единицы техники и 82 пожарных.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День полного снятия блокады Ленинграда 27 января: акции и концерты

    Дирижабли на Дворцовой, тот самый «победный салют», раздача 125 грамм хлеба, «Свеча памяти» и многое другое - как почтить память героев, рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.01.17
    Лучше владеть процентом от миллиарда, чем ста процентами от рубля
    25.01.17
    ТОП развлечений Санкт-Петербурга для туристов зимой и летом
    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm