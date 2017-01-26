Пожарные остановили распространение огня на Литовской улице

Пожарные остановили распространение огня около ТЦ "Аквилон" на Литовской улице. В доме номер 10 горит скалодром Rock Town. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

По предварительным данным, пожар в двухэтажном здании, размером в плане 30х40 метров, начался в 15:44 после замыкания. "Горит на первом и втором этажах на площади 1000 кв. метров", - отметили в МЧС.

В горящем здании обрушилась крыша площадью 800 кв. метров, были эвакуированы девять человек - четверо госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Из рядом стоящего ТЦ "Аквилон" также эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Сейчас продолжают тушение огня 24 единицы техники и 82 пожарных.