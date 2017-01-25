Лаборатория Касперского: Дело о госизмене Стоянова не имеет к нам отношения

В «Лаборатории Касперского» подтвердили информацию об аресте Руслана Стоянова, который обвиняется в государственной измене, подчеркнув, что «данное дело не имеет отношения к деятельности лаборатории».

Дело относится к тому периоду времени, когда задержанный не являлся сотрудником компании, поэтому в «Лаборатории Касперского» не располагают деталями расследования.

«Отдел продолжает работать в штатном режиме. Учитывая, что инцидент не касается профессиональной деятельности компании и ее экспертов, ни бизнес, ни продукты, ни клиенты компании ни коим образом не затронуты. Также хотим обратить внимание, что Руслан Стоянов не является топ-менеджером компании», - добавили в пресс-службе.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в комментарии Национальной службе новостей (НСН) также выразил уверенность, что арест Стоянова вряд ли повлияет на работу «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» является российской компанией, у Евгения Касперского совершенно нормальные отношения внутри России как с чиновниками, так и со спецслужбами. Любая компания, которая работает в этой области, так или иначе задевает интересы государственных служб. Они работают нормально. Более того, когда начались санкции против России, Евгений Касперский сделал однозначный выбор в пользу России», - подчеркнул он.

Сегодня утром, 25 января, «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники сообщил, что главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали по делу о государственной измене.

По данным издания, арест Стоянова связан с делом в отношении главы одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который также арестован.