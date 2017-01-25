Госдума во втором чтении одобрила декриминализацию семейных побоев

Государственная дума РФ во втором чтении одобрила законопроект, который переводит побои в семье из уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.

За проголосовали 385 депутатов, против - двое, еще один парламентарий воздержался. Об этом сообщает ИА «Народные новости».

В первом чтении документ был одобрен 11 января. Ко второму чтению в законопроект была внесена только одна поправка: в названии слово «изменений» заменено на единственное число - «изменения».

Одним из авторов законопроекта стала сенатор Елена Мизулина, она убеждала, что закон необходимо изменить из-за того, что «за шлепок в семье можно получить до двух лет и клеймо уголовника на всю жизнь». Критики законопроекта считают, что подобные послабления приведут к росту количества преступлений, связанных с домашним насилием.

Выступая на сегодняшнем заседании, 25 января, один из авторов документа Ольга Баталина напомнила, что законопроект призван устранить разночтения между преступлениями и правонарушениями. Она заметила, что по действующим законам родную мать ждет более суровое наказание за избиение ребенка, чем если его побьет «чужой дядя» на улице.

Рассматриваемый законопроект предлагает перевести побои в отношении близких лиц в категорию административных правонарушений. Авторы отмечают, что после общей декриминализации побоев летом 2016 года в Уголовном кодексе остался состав преступления против близких, что привело к коллизии.

В случае окончательного принятия документа, уголовное наказание останется только за побои из хулиганских побуждений либо по мотивам ненависти или вражды. Санкции по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Административное наказание за побои предусматривает штраф от 5 до 30 тыс. рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо от 60 до 120 часов обязательных работ. Если нарушение будет совершено повторно в течение года, наступает уголовная ответственность.