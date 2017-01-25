Памятную доску фотографу Карлу Булле вернут в дом на Невском

Памятную доску известному петербургскому фотографу Карлу Булле вернут в дом на Невском проспекте. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на президента фонда "История фотографии" Валентина Эльбека.

Выяснилось, что сотрудники Жилкомсервиса № 1 Центрального района имели предписание демонтировать табличку на фасаде дома со стороны Малой Садовой улицы, но вместо этого 25 января по ошибке снесли мемориальную доску в подъезде.

В Жилкомсервисе № 1 пообещали восстановить мемориальную доску в ближайшее время, рассказал Эльбек. Мемориальная доска Карлу Булле была демонтирована по распоряжению ЖКС днем ранее, 24 января.

Черная памятная доска, на которой Булле изображен со своей камерой, была торжественно открыта в день празднования 160-летия первого фоторепортера в России 12 ноября 2015 года.

Дом номер 54 на Невском проспекте является историческим зданием, поэтому памятная доска была размещена не на фасаде, а в парадной. Именно в этом доме с 1908 по 1938 годы в фотоателье номер 1 работали сам Булла и его сыновья.