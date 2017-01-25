Роспотребнадзор продлил запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей

Роспотребнадзор продлил на 60 дней запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей крепостью более 25%. Соответствующее постановление подписано 24 января, когда истек срок предыдущего месячного запрета, говорится на сайте ведомства.

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За последний месяц из оборота изъяли более полумиллиона единиц продукции, а количество отравлений снизилось на 33%. По мнению Роспотребнадзора, эти меры не оказали негативного воздействия на работу компаний, которые продают парфюмерию и бытовую химию.

Запрет на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией был введен в декабре 2016 года после массового отравления в Иркутске. Тогда 76 человек погибли от употребления жидкости для ванн «Боярышник», в которой вместо этилового спирта содержался метанол.

После отравления было возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат СК РФ. Президент России Владимир Путин поручил отрегулировать акцизные ставки для борьбы с продажей контрафактного алкоголя.