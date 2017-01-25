Сенатор Тюльпанов хочет дать депутатам право вето на передачу имущества РПЦ

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов хочет дать депутатам право вето на передачу имущества религиозным организациям. Он подготовил законопроект, обязывающий органы исполнительной власти согласовывать решения о передаче имущества РПЦ с региональными парламентами.

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По мнению сенатора, это придаст процедуре "публичный характер", что позволит "в полной мере отразить интересы населения", а не только религиозных и государственных организаций.

"Отсутствие согласования с законодательным (представительным) органом может являться основанием для отказа в передаче в собственность или безвозмездное пользование религиозной организации государственного имущества религиозного назначения", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект об участии региональных парламентов в принятии решений о передаче имущества религиозным организациям вносится в Госдуму на фоне споров вокруг решения Смольного передать Исаакиевский собор РПЦ.

"Очевидность и необходимость данного решения продиктованы опытом последних лет. В целях поддержания авторитета государственной власти и авторитета претендующих на государственное имущество церковных организаций необходимо сделать принятие решений о передаче объектов религиозного назначения церкви максимально открытым для участия граждан. Региональные депутаты, представляющие интересы и взгляды избирателей с самыми разными религиозными убеждениями, должны стать проводниками общественного отношения к передаче того или иного объекта в пользование верующих", - отметил Вадим Тюльпанов.

РПЦ требует "вернуть" Исаакиевский собор, а также многие других храмы и музеи, ссылаясь на федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", подписанный тогдашним в 2010 году президентом России Дмитрием Медведевым.

В 2013-2014 годах, по данным имущественного отдела РПЦ, церкви передали 20 государственных объектов. В 2015 году количество переданных церкви объектов составило уже 58 наименований, в 2016 году РПЦ передали 133 здания. Что Церковь уже получила в свое пользование, как в РПЦ "заботятся" об этих зданиях-памятниках и какие объекты только начинают "просить" у властей, читайте в большом материале "Санкт-Петербург.ру".