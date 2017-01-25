В Петербург доставили икону Стефана Великопермского. Она стала даром Перми в честь 73 годовщины со дня снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщается на странице Пермского землячества в Петербурге в соцсети "ВКонтакте".

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Около 300 петербуржцев встретили икону на Ладожском вокзале и прошли крестным ходом до Храма Успения Пресвятой Богородицы. После Крестного хода состоялась торжественная литургия.

"Годовщина со дня снятия блокады Ленинграда – важное событие и для пермяков, и для петербуржцев. На встрече в Перми мы видели, как важно людям, которым из-за блокады пришлось уехать из родного города, что о них помнят. Некоторым уже около 90 лет. Икона объединяет и тех, кто вернулся после войны в Ленинград, и тех, кто остался в Перми", - рассказал отец Алексий Ганьжин, настоятель Кронштадтского Морского собора, духовник крестного хода.

Икона святителя Стефана была написана по заказу Пермского землячества в Петербурге. "Великая Отечественная война неразрывно связала Петербург и Пермь. Именно здесь, на Урале, спасались сотни тысяч ленинградцев. Мы преклоняемся перед подвигом, силой и мужеством блокадников, всех, кто был вынужден покинуть родной город, кто выстоял и помогал ковать победу", - отметил председатель Пермского землячества в Петербурге Григорий Меньшиков.

Пермский край (ранее Молотовская область) стал домом для 379 тыс. эвакуированных из блокадного города ленинградцев. В Пермь в годы ВОВ были спасены крупнейшие промышленные предприятия, детские и образовательные учреждения, музеи, театры Ленинграда. Во время эвакуации ленинградцы, ожидавшие возвращения в свой родной город, молились в храмах пяти северных регионов у образа Стефана Великопермского о своих родных, о прекращении войны, о России.