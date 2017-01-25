Топ-менеджера «Лаборатории Касперского» арестовали по делу о госизмене

Главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова арестовали по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Арест Стоянова подтвердили в самой компании - он с декабря 2016 года находится в СИЗО «Лефортово». В «Лаборатории Касперского» подчеркнули, что расследование ведется против Стоянова как частного лица, а не против компании.

По данным издания, арест Стоянова связан с делом против главы одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, который также арестован.

Следствие полагает, что сотрудник ЦИБ (идет ли речь о Михайлове, не уточняется) получал деньги от иностранной компании при посредничестве российской фирмы, занимающейся информационной безопасностью.

Основатель платежной системы Chronopay Павел Врублевский рассказал «Коммерсанту», что Михайлов «во многом неформально определяет политику всей отрасли кибербезопасности и интернет-коммерции». В результате его арест может отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции.