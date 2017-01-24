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Картина дня: «Зенит-арена» и размещение китайских ракет у границ России

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© Фото: promote-cee.com

Темы дня

Сколько составляет реальная стоимость стадиона, когда на нем пройдет бесплатное мотошоу, как в Кремле отреагировали на ракеты Китая.

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стало сообщение о том, что реальная стоимость «Зенит-арены» может составлять 50 млрд 600 млн рублей. Об этом заявил Дмитрий Сухарев, глава петербургского отделения Transparency International, международной организации по борьбе с коррупцией.

«По факту есть 40 млрд выплаченных. Плюс есть еще несколько контрактов, по которым деньги еще не выплачены, но они не расторгнуты, на стадии исполнения. С их учетом сумма уже увеличивается до 50 млрд 600 млн. Если власть говорит, что стадион стоит 40 млрд, то они и отчитываться будут за 40 млрд. Придут к ним из Счетной палаты, те скажут: мы потратили 40. А реальная стоимость – 50. Эти 10 млрд они взяли из бюджета, должны за них тоже отчитаться. Это, не знаю, 20 детских садов и школ. Это дороги. Это станции метро, которые у нас не строятся», - цитирует Сухарева Sports.ru.

Также сегодня, 24 января, объявили, что на «Зенит-арене» 11 февраля состоится бесплатное мотошоу. Это станет первым массовым мероприятием на новом стадионе. Посетить шоу «Первый посетитель» смогут 10 тыс. человек.

В программе мероприятия также будет свободное знакомство с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования «Зенит-арены». Кроме того, на стадионе устроят флешмоб с кричалками для фанатов, а в специальной фотозоне можно будет сфотографироваться на фоне игроков «Зенита».

Чтобы посетить шоу, необходимо будет зарегистрироваться на сайте мероприятия, после чего ожидать попадания в список 10 тыс. счастливчиков. Регистрация будет открыта в ближайшее время. «Невские новости» пишут о том, что в Петербурге уже начали работать мошенники, которые продают билеты на бесплатное мотошоу.

Второй по значимости темой дня, по мнению «Монитора», стало размещение китайских ракет у границ России. Среди петербургских СМИ первыми об этом написали «Петербургский дневник» (07:45), «Мой район» (07:50) и «Фонтанка.ру» (08:15).

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41). Вторая стратегическая ракетная бригада появилась в граничащей с РФ северо-восточной провинции Хэйлунцзян.

Всего Китай планирует разместить три бригады с ракетами DF-41. Одно из подразделений уже расположено в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, а третье - в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая. Газета Global Times пишет, что это связывают с инаугурацией президента США Дональда Трампа и его «провокационными заявлениями» о Китае.

«Какие-либо действия в плане развития вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, то, по крайней мере, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что Китай является стратегическим союзником и партнером России как в политическом, так и в торгово-экономическом плане.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ стали «Агентство бизнес новостей», «Невские новости» и «Петербургский дневник».

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