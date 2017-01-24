В трех районах Петербурга заработала открытая сеть Wi-Fi - Центральном, Петроградском и Василеостровском. Об этом сообщили в пресс-службе оператора связи «ЭР-Телеком Холдинг».

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Wi-Fi охватывает историческую часть города, где особенно велик туристический трафик: весь Невский проспект, большую часть Центрального района, практически весь Петроградский остров, восточную часть Васильевского острова, часть Аптекарского острова.

В данный момент установлено более 400 точек доступа со средним радиусом зоны обслуживания 120 метров. Общее покрытие бесплатной сети составляет более трех квадратных километров. Она создана по заказу петербургского комитета по информатизации и связи.

Сеть Wi-Fi отображается на мобильных устройствах как «SPb Free Wi-Fi». При подключении пользователь автоматически попадает на страницу авторизации, где ему необходимо ввести свой номер телефона. На телефон приходит SMS с кодом, который нужно указать на странице авторизации.

На прошлой неделе стало известно, что тестирование бесплатного Wi-Fi в петербургских автобусах продлили до марта. Бесплатный интернет появился в автобусах по двум маршрутам еще в августе 2016 года.