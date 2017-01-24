Петицию против передачи Исаакия РПЦ подписали более 200 тыс. человек

Петицию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви на сайте Change.org подписали более 200 тыс. человек.

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Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

Петербуржцы обращаются лично к губернатору Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину. Им доставят петицию, когда число подписей достигнет 300 тыс.

Полтавченко официально объявил о передачи Исаакия РПЦ в начале января. Решение о передаче было принято после обращения патриарха Кирилла к губернатору Полтавченко в декабре 2016 года.

Передача собора должна состояться до 1 марта 2019 года, собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. Формально Исаакиевский собор так и останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет.

Несмотря на то, что Полтавченко заявляет, будто «все решено», неравнодушные петербуржцы продолжают «бороться» за собор. В субботу, 28 января, на Марсовом поле пройдет митинг против передачи собора РПЦ, в самом Исаакие собирают подписи за сохранение музейного статуса.