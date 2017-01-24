  • 24 Январь 2017
USD 25.01.2017 59.2168 -0.2866
USD ММВБ 21:17 59.22650  
EUR 25.01.2017 63.6225 -0.3199
EUR ММВБ 21:17 63.6440  
Нефть($) 24.01.2017 55.61 +0.49
Нефть(p) 24.01.2017 3293.05 +13.22

Петицию против передачи Исаакия РПЦ подписали более 200 тыс. человек

Автор:


© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Темы дня

Ее доставят Полтавченко и Путину, когда число подписей достигнет 300 тыс.

Петицию против передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви на сайте Change.org подписали более 200 тыс. человек.

Читать также:

Исаакий в руках РПЦ: потеря музея, бюджетных денег и уважения петербуржцев

Петербуржцы обращаются лично к губернатору Георгию Полтавченко и президенту РФ Владимиру Путину. Им доставят петицию, когда число подписей достигнет 300 тыс.

Полтавченко официально объявил о передачи Исаакия РПЦ в начале января. Решение о передаче было принято после обращения патриарха Кирилла к губернатору Полтавченко в декабре 2016 года.

Передача собора должна состояться до 1 марта 2019 года, собор будет передан в пользование РПЦ на 49 лет. Формально Исаакиевский собор так и останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет.

Несмотря на то, что Полтавченко заявляет, будто «все решено», неравнодушные петербуржцы продолжают «бороться» за собор. В субботу, 28 января, на Марсовом поле пройдет митинг против передачи собора РПЦ, в самом Исаакие собирают подписи за сохранение музейного статуса.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Зимний бал, фестиваль электронной музыки, прогулка по Тропическому маршруту и научное шоу - "Санкт-Петербург.ру" собрал главные события грядущего Дня студента.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm