На улицы Петербурга выйдут 32 новых автобуса марки Volgabus, которые рассчитаны на 111 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Volgabus отличаются низким полом, высоким классом экологической безопасности двигателя, наличием откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современными информационными системами.

Подобные автобусы уже давно знакомы петербуржцам, еще 21 автобус марки Volgabus поступит в Петербург до 30 марта. Кроме того, в марте в город прибудут 124 двухсекционных автобуса вместимостью до 170 пассажиров для обслуживания гостей Кубка конфедераций-2017.

«Поставка техники осуществляется на основе контракта, заключенного комитетом по транспорту. Новая техника заменит устаревшие модели в разных районах города. После приемки и постановки на учет в органах ГИБДД автобусы выйдут на маршруты №№ 8, 46, 87, 200, 210», - уточнили на предприятии.