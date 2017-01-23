Смольный подал очередной иск к «Метрострою» на 426 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подал очередной иск к компании «Метрострой». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на КРТИ.

В Смольном считают, что «Метрострой» не выполнил работы на 426 млн рублей, которые касались размещения отходов категории «опасная» и «чрезвычайно опасная» во время строительства Фрунзенского радиуса от станции «Международная» до станции «Южная».

Кроме того, с апреля 2016 года КРТИ пытается взыскать средства за невыполненные работы по контрактам, заключенным в 2014 году, на инженерную подготовку территорий для продолжения Невско-Василеостровской и Красносельско-Калининской линий - на 77 млн и 146 млн рублей соответственно.

Этому предшествовала проверка со стороны ФСБ, которая обнаружила, что ряд оплаченных процедур были не проведены. Производствоо первому иску было приостановлено в январе, по второму - в очередной раз отложено судебное разбирательство.

«Метрострой» ведет строительство линии от станции «Международная» до станции «Южная» с промежуточными станциями «Дунайская» и «Проспект Славы» с конца 2013года. Строительство, согласно документам, должны закончить в 2018 году.

Для обслуживания Фрунзенского радиуса в метрополитене не хватает депо, поэтому с 2014 года ведется, опять же - со скандалами, строительство депо «Южное». Оно станет первым метродепо построенным в Петербурге за последние 15 лет, и крупнейшим в России.