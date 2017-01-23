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РПЦ просит передать ей заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму

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© Фото: sevnovosti.ru

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Церковь хочет владеть всеми 24 объектами музейного комплекса.

РПЦ просит передать ей заповедник «Херсонес Таврический» в Крыму. Церковь хочет владеть всеми 24 объектами музейного комплекса. С таким заявлением в эфире телеканала НТС выступил благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта, ранее возглавлявший музей.

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Халюта заметил, что сейчас епархия готовит документы по закону о передаче церковной собственности. По мнению протоиерея, государство должно создать музейный комплекс, чтобы экспонаты не хранились в подвале бывшего Владимирского мужского монастыря.

«Ни Советский Союз, ни Украина, ни сегодня Российская Федерация, на сегодняшний день не сделала ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем. Мы являемся сторонниками и генерируем идею развития Национального заповедника «Херсонес Таврический». Это строительство современного музейного комплекса», - добавил Халюта.

Обращение епархии, по словам Халюты, «поможет сегодня и министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника».

В августе 2015 года сотрудники «Херсонес Таврический» категорически отказались работать под руководством протоиерея отца Сергия, который был назначен на должность директора.

​В резолюции, которая была принята по итогам собрания трудового коллектива заповедника, сотрудники указали на отсутствие у отца Халюты квалификации для работы на этом посту.

«Херсонес Таврический» является достоянием мировой истории и культуры и находится под особой защитой ЮНЕСКО - заповедник внесен в список Всемирного наследия.

В начале января в Петербурге разгорелся скандал вокруг Исаакиевского собора, который передадут РПЦ в ближайшие два года. Кроме того, до 1 сентября 2017 года Церки передадут одно из зданий Российской национальной библиотеки на набережной Обводного канала.

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