Синоптики обещают теплую и солнечную неделю в Петербурге. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на заведующего бюро погоды РГГУ Юрия Куткевича.

"Настоящая зима так и не приходит в Петербург. В начале недели и в конце недели ожидается оттепель, в середине недели слабоморозная, солнечная погода", - рассказал Куткевич.

В начале недели температура воздуха в городе составит около нуля градусов, возможно выпадение мокрого снега. В средине неделе циклон сменит антициклон, в связи с этим в Петербурге похолодает до минус пяти градусов.

Однако на выходных, по его словам, воздух опять потеплеет - примерно до минус трех градусов.