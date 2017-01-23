С воскресенья, 22 января, в Исаакиевском соборе начали сбор подписей за сохранение музейного статуса.

"Все желающие могут лично поддержать музей своей подписью! Приходите в часы работы музея", - говорится в одноименной петиции на Сhange.org.

Музей-памятник "Исаакиевский собор" работает ежедневно с 10:30 до 18:00, выходной день - среда.

Фото: change.org

В начале января 2017 года губернатор Георгий Полтавченко официально объявил, что собор будет передан Русской православной церкви. Неравнодушие петербуржцы создали на сайте Change.org петицию против передачи собора РПЦ, на данный момент ее подписали почти 200 тыс. человек.

На Марсовом поле 28 января все-таки проведут митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ, несмотря не запрет Смольного. Протестную акцию устроят в формате гайд-парка. Более того, законность передачи Исаакия РПЦ рассмотрит Василеостровский районный суд.

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