«Верховный лжец»: на «Женские марши» против Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру

На «Женский марш» противниц 45-го президента США Дональда Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру. Марши прошли в 673 городах. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов Womanʼs March.

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В Вашингтоне собрались несколько сотен тыс. человек. Организаторы, планировавшие мероприятия на 200 тыс. участников, сообщают, что пришло почти полмиллиона человек.

Одна из самых многочисленных демонстраций за пределами США состоялась в Лондоне, где к зданию американского посольства вместо запланированных 15 тыс. человек пришли 100 тыс.

Марши, митинги и пикеты противниц Трампа состоялись также в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланде, и в десятках стран Европы.

Демонстранты, точное число которых пока неизвестно, хотят привлечь внимание властей США к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти миллиардера Трампа.

Миллиардер Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США накануне, 20 января. Сразу после этого над Капитолием раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Таким образом начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

Вашингтон. Фото: Евгений Фельдман

Нью-Йорк. Фото: Bryan R. Smith / AFP

Марсель. «Трамп - верховный лжец». Фото: Boris Horvat / AFP

Женева. «Ненависть не делает нас великими». Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP

Стокгольм. Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters

Веллингтон. Фото: Joshua Gimblett / Reuters

Прага. Фото: Michal Cizek / AFP

Хельсинки. «Сохраняй спокойствие и бей фашизм». Фото: Jussi Nukari / AFP

Берлин. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Чикаго. Фото: John Gress / Getty Images

Лондон. «Стройте мосты, а не стены». Фото: Toby Melville / Reuters

Калькутта. Фото: Bikas Das / AP

Бристоль. Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images

Мадрид. «Любовь бьет ненависть», плакат с известными скандальными высказываниями Трампа. Фото: Javier Barbancho / Reuters

Участница акции солидарности #IWillGoOut (#ЯВыйдуНаУлицу) в Нью-Дели. Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Лондон. Фото: John Stillwell / PA Wire / PA Images

Посольство США в Аккре. Фото: Cristina Aldehuela / AFP

Барселона. Фото: Lluis Gene / AFP

Сидней. Фото: Dan Himbrechts / Reuters