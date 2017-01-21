  • 21 Январь 2017
USD 21.01.2017 59.6697 +0.3176
USD ММВБ 22:17 59.83200  
EUR 21.01.2017 63.7272 +0.5469
EUR ММВБ 22:17 63.8680  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

«Верховный лжец»: на «Женские марши» против Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру

Автор:

Марш в Париже, 21 января
© Фото: Eric Feferberg / AFP

Темы дня

Марши прошли в городах США, десятках стран Европы, Индии, Таиланде, а также в Австралии и Новой Зеландии.

На «Женский марш» противниц 45-го президента США Дональда Трампа вышли 2,5 млн человек по всему миру. Марши прошли в 673 городах. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов Womanʼs March.

Читайте также:

Первая официальная речь Дональда Трампа в качестве президента США

В Вашингтоне собрались несколько сотен тыс. человек. Организаторы, планировавшие мероприятия на 200 тыс. участников, сообщают, что пришло почти полмиллиона человек.

Одна из самых многочисленных демонстраций за пределами США состоялась в Лондоне, где к зданию американского посольства вместо запланированных 15 тыс. человек пришли 100 тыс.

Марши, митинги и пикеты противниц Трампа состоялись также в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Таиланде, и в десятках стран Европы.

Демонстранты, точное число которых пока неизвестно, хотят привлечь внимание властей США к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти миллиардера Трампа.

Миллиардер Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США накануне, 20 января. Сразу после этого над Капитолием раздался 21 залп из артиллерийских орудий. Таким образом начался отсчет четырехлетнего срока администрации Трампа.

Вашингтон. Фото: Евгений Фельдман
 

Нью-Йорк. Фото: Bryan R. Smith / AFP
 

Марсель. «Трамп - верховный лжец». Фото: Boris Horvat / AFP
 

Женева. «Ненависть не делает нас великими». Фото: Salvatore Di Nolfi / Keystone / AP
 

 Стокгольм. Фото: Pontus Lundahl / TT News Agency / Reuters
 

Веллингтон. Фото: Joshua Gimblett / Reuters
 

Прага. Фото: Michal Cizek / AFP
 

Хельсинки. «Сохраняй спокойствие и бей фашизм». Фото: Jussi Nukari / AFP
 

Берлин. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
 

Чикаго. Фото: John Gress / Getty Images
 

Лондон. «Стройте мосты, а не стены». Фото: Toby Melville / Reuters
 

Калькутта. Фото: Bikas Das / AP
 

Бристоль. Фото: Ben Birchall / PA Wire / PA Images
 

Мадрид. «Любовь бьет ненависть», плакат с известными скандальными высказываниями Трампа. Фото: Javier Barbancho / Reuters
 

Участница акции солидарности #IWillGoOut (#ЯВыйдуНаУлицу) в Нью-Дели. Фото: Cathal McNaughton / Reuters
 

Лондон. Фото: John Stillwell / PA Wire / PA Images
 

Посольство США в Аккре. Фото: Cristina Aldehuela / AFP
 

Барселона. Фото: Lluis Gene / AFP
 

Сидней. Фото: Dan Himbrechts / Reuters

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm